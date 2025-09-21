Cittadini e Legambiente contro le antenne | No agli impianti vicino a scuole ospedali e parchi
No all’installazione indiscriminata di impianti di telefonia mobile in aree sensibili. È questo l’obiettivo della bozza di regolamento presentata in Comune da Legambiente Caserta insieme al Comitato di Quartiere Centurano-Cerasola e a un gruppo di cittadini che da mesi si battono contro. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Il blocco degli Euro 5 slitta, Legambiente Padova non ci sta: «Un colpo alla salute dei cittadini veneti»
Incontro sabato 20 settembre 2025 ore 10.00 per una mattinata di volontariato ambientale aperta a tutti i cittadini La storica iniziativa, promossa da Legambiente in collaborazione con il Comune di Rimini, avrà come punto di ritrovo - facebook.com Vai su Facebook
Cittadini e Legambiente contro le antenne: “No agli impianti vicino a scuole, ospedali e parchi”; Legambiente: Via l'antenna del 5G dal Sentiero del Viandante; ’No’ antenna 5G. La petizione sbarca in aula.
Cittadini contro antenna telecomunicazioni, Tar accoglie ricorso - Accolto dal Tar delle Marche il ricorso di un comitato di cittadini contro il palo per le telecomunicazioni installato su una collina di Senigallia (Ancona). ansa.it scrive
Montefiore, petizione contro l’antenna: «Il 5G rovina il panorama». Stasera l’incontro del comitato che si oppone al progetto - MONTEFIORE Contro l’ipotesi dell’installazione di un'antenna 5G nel territorio comunale nasce un comitato di cittadini per opporsi alla realizzazione dell’opera. Lo riporta corriereadriatico.it