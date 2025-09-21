Cittadella errori fatali

LENTIGIONE 1 CITTADELLA 0 LENTIGIONE (4-3-3): Cheli; Bita, Capiluppi, Nava (41’ s.t. Masini), Miglietta; Pari (47’ s.t. Iori), Nappo, Penta; Alessandrini (36’ s.t. Nanni), Cellai (14’ s.t. Jassey), Mordini (28’ s.t. Mele). A disp. Alberini, Panigada, Agbekornu, Grieco. All. Pedrelli. CITTADELLA: Anino; Sabotic (21’st Fort), Boccaccini, Calanca; Carretti (30’st Rovatti), Dodaro, Mandelli (15’st Marchetti), Carrozza (21’st Camara); Orlandi (1’st Barozzini); Caprioni, Formato. A disp.: Celenza, Sardella, Teresi, Manzotti. All. Gori. Arbitro: Galligani di Pistoia Reti: 10’st Pari Note: espulso mister Pedrelli al 4’st, ammoniti Penta, Pari e Sabotic. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cittadella, errori fatali

