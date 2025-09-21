ORBETELLO I simboli di Roma Antica e trionfante nella letteratura e nella grande poesia di Ovidio Virgilio, Catullo, Rutilio Namaziano, saranno rappresentati nell’antica città di Cosa oggi alle 17 ad Ansedonia. Con Ovidio, Virgilio, Lucrezio, Catullo e Rutilio Namaziano, vi sono anche voci femminili nella rappresentazione, Sulpicia unica voce della poesia latina di una giovane matrona del 100 a.c. e quella di una scrittrice contemporanea, Lucia Filisdeo, che ha lavorato a lungo nell’antica Cosa e scrive il diario di una madre che cerca la figlia adorata e sembra ispirata da questa figura ancora presente in spirito fra le rovine. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Città di Cosa, in scena Ovidio e Catullo