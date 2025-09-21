Tempo di lettura: 2 minuti “È stata un’idea vincente. Abbiamo ricevuto numerosissime idee progettuali provenienti da associazioni culturali, enti, imprese culturali e sociali ed altri soggetti che vivono profondamente il territorio”. I promotori della Città Caudina come capitale italiana 2028 sono veramente soddisfatti della risposta che hanno ottenuto dall’intera Valle Caudina per questa candidatura. “Nonostante il breve lasso di tempo che abbiamo avuto a disposizione”, ci dicono Leandro Pisano e Giacomo Porrino, i due intellettuali autori della idea che, insieme alla progettista marchigiana Alessandra Panzini stanno ultimando la redazione del dossier da presentare entro il 25 settembre, “dobbiamo prendere atto in modo positivo di una straordinaria spinta propulsiva che ci sta sostenendo e incoraggiando ad andare avanti con entusiasmo ed ottimism”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Città Caudina candidata a capitale italiana della cultura 2028