Cisterna Volley segnali positivi dall’amichevole con Perugia Morato | Stiamo crescendo

Esce di nuovo sconfitto il Cisterna Volley nella seconda amichevole giocata, questa volta in casa, con la Sir Safety a distanza di una settimana dalla prima gara. Ma nonostante il risultato (3-1) coach Daniele Morato ha visto comunque passi in avanti da parte dei suoi ragazzi che proseguono il. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

