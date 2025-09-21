Circuito Europeo Under 17 di Scherma | c' è anche Teate Scherma con Francesco D' Amico l' unico abruzzese
Si svolgerà a Napoli l'11 e 12 ottobre la tappa italiana del Circuito Europeo Under 17, dove ci sarà anche un po' d'Abruzzo grazie alla partecipazione di Francesco D'Amico del Circolo Teate Scherma. La città partenopea ospiterà la competizione che porta in pedana le migliori promesse Under 17. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
In questa notizia si parla di: circuito - europeo
Circuito Europeo Under 17 di Scherma: c'è anche Teate Scherma con Francesco D'Amico, l'unico abruzzese
Budapest (Ungheria) Circuito Europeo Master Over-40... Si ferma negli Ottavi di Finale #enricobottacin... Dopo essere entrato n. 2 in Diretta.. Bravoooo!! #schermacastelfranco #bancadelterritorio #goppioncaffè #fencing #esgrima #fechten #scherma # - facebook.com Vai su Facebook
Sicilia, Malta e Polonia: nasce il circuito europeo delle corse su strada https://palermo.repubblica.it/sport/2025/09/19/news/sicilia_malta_e_polonia_nasce_il_circuito_europeo_delle_corse_su_strada-424856501/?ref=twhl… - X Vai su X
Circuito Europeo Under 17 di Scherma: c'è anche Teate Scherma con Francesco D'Amico, l'unico abruzzese; Circuito Europeo Under 17 di Scherma: c'è anche Teate Scherma con Francesco D'Amico, l'unico abruzzese; Circuito Europeo Under 17 di Scherma: c’è anche Teate Scherma con Francesco D’Amico.
Circuito Europeo Under 17 di Scherma: c'è anche Teate Scherma con Francesco D'Amico, l'unico abruzzese - La competizione porta in pedana le migliori promesse Under 17 della Spada europea; l'atleta teatino, classe 2010, aveva preso parte alla prova anche nella passata stagione ... Si legge su today.it
Europei under 17 mas. Italia-Malta 10-7, nei quarti la Spagna - 2) Malta negli ottavi di finale degli europei di Manisa (Turchia) e sabato nei quarti affronterà la Spagna ... Segnala federnuoto.it