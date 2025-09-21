circa 50 piante si sono seccate a marina

GROSSETO L’associazione Grosseto al Centro ha presentato al Comune di Grosseto una formale istanza di accesso agli atti e di informazioni ambientali per fare piena luce su una cinquantina di alberelli che sono stati piantati in via Elba e via Eritrea a Marina di Grosseto, e che sono quasi tutti seccati. "Quanto è costata l’operazione di rimozione delle piante precedenti e della messa a dimora dei nuovi alberelli? – inizia l’associazione – Chi ha preso la decisione e sulla base di quali pareri tecnici? È stata valutata la reale idoneità di tali essenze a vivere in un contesto esposto a vento salmastro e sole diretto? Sono state avviate azioni di recupero o risarcimento a seguito della morte delle nuove piante?". 🔗 Leggi su Lanazione.it

