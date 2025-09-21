Cinque case di comunità non saranno più finanziate nella Asl di Frosinone

21 set 2025

Saranno ben cinque le strutture sanitarie identificate con il nome di case di comunità che non verranno più realizzate in provincia di Frosinone e per le quali non verranno utilizzati i fondi messi a disposizione sin dal 2022 dalla Regione. Niente più case di comunità a Paliano, Amaseno, Arpino. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

