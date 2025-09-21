Cinque anni senza Eleonora e Daniele una fiaccolata nel quartiere dove vivevano
LECCE – Sono già passati cinque anni da quella tragica notte che ha lasciato un vuoto incancellabile nel cuore della città. Cinque anni senza Daniele De Santis, leccese, ed Eleonora Manta, originaria di Seclì, due giovani pieni di vita, amore e sogni, spezzati troppo presto.Per non dimenticare i. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Cinque anni senza Eleonora e Daniele, una fiaccolata nel quartiere dove vivevano
Cinque anni senza Eleonora e Daniele, una fiaccolata nel quartiere dove vivevano - Un momento di preghiera organizzato dalla parrocchia Santa Maria dell’Idria e dalla sezione leccese dell’Associazione italiana arbitri, che partirà da via Montello, dove si consumò il terribile duplic ... Lo riporta lecceprima.it