Cinque anni senza Eleonora e Daniele una fiaccolata nel quartiere dove vivevano

Lecceprima.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LECCE – Sono già passati cinque anni da quella tragica notte che ha lasciato un vuoto incancellabile nel cuore della città. Cinque anni senza Daniele De Santis, leccese, ed Eleonora Manta, originaria di Seclì, due giovani pieni di vita, amore e sogni, spezzati troppo presto.Per non dimenticare i. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: cinque - anni

Eddington è il miglior film sulla pandemia cinque anni dopo il COVID-19

Arsenal “Accordo di cinque anni” con Viktor Gyokokes, con un accordo a distanza toccante: Rapporto

Oriella Mingozzi, instancabile : "Cinque anni nell’ex Jugoslavia, fra bombe e sirene d’allarme"

Cinque anni senza Eleonora e Daniele, una fiaccolata nel quartiere dove vivevano; Lecce ricorda Daniele ed Eleonora: a 5 anni dall'omicidio di via Montello fiaccolata in memoria della coppia; Quinto anniversario della morte. Fiaccolata in memoria di Daniele De Santis ed Eleonora Manta.

Cinque anni senza Eleonora e Daniele, una fiaccolata nel quartiere dove vivevano - Un momento di preghiera organizzato dalla parrocchia Santa Maria dell’Idria e dalla sezione leccese dell’Associazione italiana arbitri, che partirà da via Montello, dove si consumò il terribile duplic ... Lo riporta lecceprima.it

Cerca Video su questo argomento: Cinque Anni Senza Eleonora