Cinque anni senza Eleonora e Daniele una fiaccolata nel quartiere dove vivevano

LECCE – Sono già passati cinque anni da quella tragica notte che ha lasciato un vuoto incancellabile nel cuore della città. Cinque anni senza Daniele De Santis, leccese, ed Eleonora Manta, originaria di Seclì, due giovani pieni di vita, amore e sogni, spezzati troppo presto.Per non dimenticare i. 🔗 Leggi su Lecceprima.it