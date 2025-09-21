Cinquantasettenne arrestato nel Catanese con 100 grammi di hashish e due coltelli

I carabinieri di Montedoro nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno arrestato un 57enne del luogo nella flagranza dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto di armi od oggetti atti ad offendere. L'attività si è concretizzata su una delle vie di ingresso al centro cittadino, ove un soggetto, alla vista dei militari impegnati nell’esecuzione di. 🔗 Leggi su Feedpress.me

