Cingoli non fa sconti Arrivano due punti d’oro

MACAGI 31 SPARER EPPAN 25 MACAGI: Albanesi, Martini, Gharbi, Abdurahmanovic 3, Ciattaglia 2, Compagnucci, Giambartolomei, Lezaun 3, Mackhlouf 9, Mangoni 7, Naghavialhosseini 2, Nocelli, Rossetti, Rossi 1 Strappini 4. All.: Làera. SPARER EPPAN: Bortolot, Soelva, Oberrauch 5, Singer 3, Lemayr, Wiedenhofer, Bendini 2, Eizans, Zanutto, Marques Costa 7, Lollo 6, Glisic 2, Rainer. All.: Kovacic. Arbitri: Kurti e Lazzari di Bologna, commissaria Roberta Rogato di Pescara. Alla distanza, mantenendo un’ammirevole serenità, legittimando lucidamente la sua supremazia, la Macagi Cingoli batte 31-25 la Sparer Eppan e guadagna due punti di platino dalla gara ispida e nervosa che (tante le interruzioni, controverse le decisioni arbitrali) sembra non finire mai. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

