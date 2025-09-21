Altri cinque giorni a disposizione - da oggi al 25 settembre, per vedere i film nei cinema italiani a solo 3,50 euro; Cinema in Festa proseguirà fino al 2026. Dopo l'appuntamento di giugno, l'iniziativa Cinema in Festa 2025 si conclude con altri cinque giorni di prezzi calmierati per invitare gli spettatori a frequentare le sale cinematografiche. da oggi 21 settembre fino al 25 settembre gli spettatori pagheranno 3,50 euro per vedere le novità, i blockbuster e i titoli d'autore presenti nelle sale italiane. L'iniziativa, promossa da ANEC e ANICA, con il supporto del Ministero della Cultura e in collaborazione con il David di Donatello - Accademia del Cinema Italiano, conferma il proprio successo e vede coinvolte oltre 900 sale cinematografiche e circa 2800 schermi sull'intero territorio nazionale. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Cinema in Festa 2025: dal 21 al 25 settembre il cinema costa solo 3,50 euro