Cinema in Festa 2025 | dal 21 al 25 settembre il cinema costa solo 3,50 euro
Altri cinque giorni a disposizione - da oggi al 25 settembre, per vedere i film nei cinema italiani a solo 3,50 euro; Cinema in Festa proseguirà fino al 2026. Dopo l'appuntamento di giugno, l'iniziativa Cinema in Festa 2025 si conclude con altri cinque giorni di prezzi calmierati per invitare gli spettatori a frequentare le sale cinematografiche. da oggi 21 settembre fino al 25 settembre gli spettatori pagheranno 3,50 euro per vedere le novità, i blockbuster e i titoli d'autore presenti nelle sale italiane. L'iniziativa, promossa da ANEC e ANICA, con il supporto del Ministero della Cultura e in collaborazione con il David di Donatello - Accademia del Cinema Italiano, conferma il proprio successo e vede coinvolte oltre 900 sale cinematografiche e circa 2800 schermi sull'intero territorio nazionale. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
In questa notizia si parla di: cinema - festa
Sofia Coppola lancia il cinema all’aperto al Louvre: «Una grande festa estiva»
Festa di cinema del reale e dell'irreale: il 19 luglio la ventiduesima edizione
Torna a Castiglione della Pescaia la ‘Festa del cinema di mare’
Cinemino in festa! Dal 21 al 25 settembre 2025 Cinema in Festa: biglietto a €3,50 per tutti i film in sala! Sì, anche i nostri, anche quelli in versione originale con sottotitoli. Ascolta Cinema Coinfidential, il podcast del Cinemino qui https://open.spotify.com/show - facebook.com Vai su Facebook
A Roma alla Casa del cinema Festa per i 100 anni di #Camilleri, proiezione di Conversazione su Tiresia, scritto e interpretato da Andrea Camilleri, a cura di Valentina Alferj e, ancora, a Mantova, l’omaggio del Festivaletteratura con Lella Costa, Luca Crovi e C - X Vai su X
Cinema in Festa a Milano e in Lombardia con biglietto a 3,50 euro: edizione di settembre 2025; Cinema in Festa 2025: dal 21 al 25 settembre il cinema costa solo 3,50 euro; Torna Cinema in Festa! Dal 21 al 25 settembre puoi vedere tutti i film pagando il biglietto solo 3,50.
Cinema in Festa 2025: dal 21 al 25 settembre il cinema costa solo 3,50 euro - da oggi al 25 settembre, per vedere i film nei cinema italiani a solo 3,50 euro; Cinema in Festa proseguirà fino al 2026. Lo riporta movieplayer.it
Cinema in Festa: dal 21 al 25 settembre 2025 biglietti a 3,50 euro in tutta Italia - Cinema in Festa torna dal 21 al 25 settembre 2025: biglietti a 3,50 euro per tutti i film in programmazione. Da atomheartmagazine.com