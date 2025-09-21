Da quasi quarant’anni la sala Truffaut di via degli Adelardi, nel complesso Santa Chiara, è la ‘casa’ del cinema d’essai a Modena: ha uno sguardo aperto sulla produzione cinematografica internazionale, e in particolare sui film d’autore e su opere di nicchia, propone rassegne e omaggi a grandi registi e attori, accoglie incontri con i protagonisti. Dopo le anteprime con la rassegna "Master", a cura di Alberto Morsiani, in occasione del FestivalFilosofia (che si concluderanno oggi con la proiezione alle 18.30 di "Wishing on a star" di Péter Kerekes e alle 20.45 di "Fiume o morte!" di Igor Bezinovic), da domani la Truffaut aprirà ufficialmente la sua stagione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cinema d’autore, riparte la Truffaut