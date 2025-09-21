Cinema d’autore riparte la Truffaut
Da quasi quarant’anni la sala Truffaut di via degli Adelardi, nel complesso Santa Chiara, è la ‘casa’ del cinema d’essai a Modena: ha uno sguardo aperto sulla produzione cinematografica internazionale, e in particolare sui film d’autore e su opere di nicchia, propone rassegne e omaggi a grandi registi e attori, accoglie incontri con i protagonisti. Dopo le anteprime con la rassegna "Master", a cura di Alberto Morsiani, in occasione del FestivalFilosofia (che si concluderanno oggi con la proiezione alle 18.30 di "Wishing on a star" di Péter Kerekes e alle 20.45 di "Fiume o morte!" di Igor Bezinovic), da domani la Truffaut aprirà ufficialmente la sua stagione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: cinema - autore
Estate d’autore allo Stand Florio: il programma della settimana tra cinema, musica ed incontri
Le sere del cinema. Corti e film d’autore per la nostra estate
L'attrice francese, nata il 3 luglio 1979, vanta una carriera nel cinema d’autore
Un grande ritorno alla Festa del Cinema di Roma. Jim Sheridan porta nel Concorso Progressive Cinema il suo nuovo film, "Re-creation" ? Autore di celebri pellicole, soprattutto negli anni Novanta, come "Il mio piede sinistro", "Nel nome del padre" e "The Bo - X Vai su X
"Magnifico film corale” - Cinematografo. HAPPY HOLIDAYS, Lunedì d'autore 22 settembre ORARI 16.00 / 18.30, Premio Orizzonti per la miglior sceneggiatura - facebook.com Vai su Facebook
Cinema d’autore, riparte la Truffaut - Domani ricomincia la stagione in via degli Adelardi dopo i lavori di ristrutturazione eseguiti durante l’estate ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it