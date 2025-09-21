Cina | Xinjiang avvia costruzione di una nuova superstrada che colleghera’ il nord al sud

La Cina ha avviato ieri la costruzione di una nuova superstrada attraverso i monti Tianshan, nella regione autonoma dello Xinjiang Uygur, nel nord-ovest del Paese, con l’obiettivo di ridurre i tempi di viaggio tra il nord e il sud della regione e rafforzare sia i collegamenti turistici sia quelli commerciali. La Duku Expressway, lunga 393,7 km, colleghera’ Dushanzi, nel nord dello Xinjiang, a Kuqa, nel sud della regione, e avra’ una velocita’ di progetto di 100-120 km orari. Il completamento e’ previsto per il 2032: la strada ridurra’ il tempo di percorrenza a circa cinque ore. Famosa per i suoi paesaggi, l’attuale autostrada Duku, o autostrada Dushanzi-Kuqa, e’ aperta solo quattro mesi all’anno a causa di neve e ghiaccio. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: Xinjiang avvia costruzione di una nuova superstrada che colleghera’ il nord al sud

In questa notizia si parla di: cina - xinjiang

