Cina | tecnologia digitale preserva le grotte di Mogao offrendo tour immersivi

Romadailynews.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Entrate nelle grotte di Mogao, sito patrimonio mondiale dell’UNESCO nella provincia cinese del Gansu, grazie alla tecnologia di preservazione digitale. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma653344565334452025-09-21cina-tecnologia-digitale-preserva-le-grotte-di-mogao-offrendo-tour-immersivi Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

cina tecnologia digitale preserva le grotte di mogao offrendo tour immersivi

© Romadailynews.it - Cina: tecnologia digitale preserva le grotte di Mogao offrendo tour immersivi

In questa notizia si parla di: cina - tecnologia

Cina: opere di patrimonio culturale immateriale risaltano grazie a tecnologia in Italia

Perché la Cina regala la sua tecnologia

Cina: Hainan, tecnologia IA aiuta a selezionare i durian di prima qualita’

La Cina alla conquista dell’IA: così Pechino minaccia il primato Usa; Digital Silk Road: tech cinese oltre frontiera; Nella guerra degli imperi digitali, una conversazione con Anu Bradford.

cina tecnologia digitale preservaCina: tecnologia digitale preserva le grotte di Mogao offrendo tour immersivi - Entrate nelle grotte di Mogao, sito patrimonio mondiale dell'UNESCO nella provincia cinese del Gansu, grazie alla tecnologia di preservazione digitale. Lo riporta romadailynews.it

Accordo USA-Cina su TikTok: cosa prevede e come è stato accolto - Accordo quadro tra Usa e Cina sulla controversia TikTok, conferma il segretario al Tesoro americano Scott Bessent. Riporta notizie.it

Cerca Video su questo argomento: Cina Tecnologia Digitale Preserva