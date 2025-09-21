Cina | robot rubano la scena alla China-ASEAN Expo

Fate un passo nel futuro! Il padiglione inaugurale dell'intelligenza artificiale alla 22esima China-ASEAN Expo a Nanning ha stupito i visitatori con robot umanoidi che mostravano mosse di pugilato e cani robot che facevano salti mortali all'indietro e stringevano la mano.

