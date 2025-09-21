Cina | pubblicata lista delle 500 principali imprese manifatturiere per il 2025
La lista delle 500 principali imprese manifatturiere della Cina del 2025 e’ stata pubblicata ieri alla World Manufacturing Convention a Hefei, nella provincia cinese orientale dell’Anhui. Emanata congiuntamente dalla China Enterprise Confederation (CEC) e dalla China Enterprise Directors Association (CEDA), la classifica e’ stata resa pubblica per 21 anni consecutivi, evidenziando il costante progresso del settore manifatturiero della Cina. Basata sui ricavi operativi delle imprese, la lista mostra che la soglia di ingresso e’ salita da 11,09 miliardi di yuan (circa 1,56 miliardi di dollari) alla fine del periodo del 13esimo Piano quinquennale (2016-2020) a 17,37 miliardi di yuan nel 2024. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
