Cina | paracadutista australiano vola alla vittoria al Wingsuit World Championship

L’11esimo World Wingsuit League (WWL) Wingsuit Flying World Championship si e’ concluso sabato sul monte Tianmen a Zhangjiajie, nella provincia centrale cinese dello Hunan – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma653333465333342025-09-21cina-paracadutista-australiano-vola-alla-vittoria-al-wingsuit-world-championship Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

