Cina | manifestazione aerea di Changchun offre una festa per gli appassionati di aviazione

21 set 2025

Una festa per ogni appassionato di aviazione! Le attivita’ della giornata di porte aperte dell’aeronautica dell’Esercito popolare di liberazione (PLA) del 2025 e il Changchun Air Show hanno presentato oltre 100 velivoli, dai jet piu’ avanzati ai classici fuori servizio. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma653332865333282025-09-21cina-manifestazione-aerea-di-changchun-offre-una-festa-per-gli-appassionati-di-aviazione Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

