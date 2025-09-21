Cina | lo Xinjiang infonde nuova vita e stile nell’epopea Manas patrimonio mondiale

Romadailynews.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’epopeaManas” e’ una tradizione orale del gruppo etnico kirghiso, iscritta nella lista UNESCO, nella regione autonoma dello Xinjiang Uygur, nella Cina nord-occidentale. Oggi l’epopea e’ ben conservata, tradotta in piu’ lingue e rappresentata in tutto il Paese. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma653362865336282025-09-21cina-lo-xinjiang-infonde-nuova-vita-e-stile-nell-epopea-manas-patrimonio-mondiale Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

cina lo xinjiang infonde nuova vita e stile nell8217epopea manas patrimonio mondiale

© Romadailynews.it - Cina: lo Xinjiang infonde nuova vita e stile nell’epopea “Manas”, patrimonio mondiale

In questa notizia si parla di: cina - xinjiang

Cina: Xinjiang inaugura autostrada Altay-Hemu

Cina: Xinjiang inaugura 6 nuove autostrade panoramiche per stimolare turismo

Cina: Xinjiang piu’ dinamico, attraente in contesto di crescente apertura

cina xinjiang infonde nuovaCina: Xinjiang avvia costruzione di una nuova superstrada che colleghera’ il nord al sud - La Cina ha avviato ieri la costruzione di una nuova superstrada attraverso i monti Tianshan, nella regione autonoma dello Xinjiang Uygur, nel nord- Da romadailynews.it

Cina: SCIO presenta in conferenza stampa libro bianco su Xinjiang - L'Ufficio informazioni del Consiglio di Stato (SCIO) tiene una conferenza stampa per presentare il libro bianco intitolato "Linee guida del Partito ... romadailynews.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Cina Xinjiang Infonde Nuova