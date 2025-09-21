Cina | lo Xinjiang infonde nuova vita e stile nell’epopea Manas patrimonio mondiale
L’epopea “Manas” e’ una tradizione orale del gruppo etnico kirghiso, iscritta nella lista UNESCO, nella regione autonoma dello Xinjiang Uygur, nella Cina nord-occidentale. Oggi l’epopea e’ ben conservata, tradotta in piu’ lingue e rappresentata in tutto il Paese. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma653362865336282025-09-21cina-lo-xinjiang-infonde-nuova-vita-e-stile-nell-epopea-manas-patrimonio-mondiale Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
In questa notizia si parla di: cina - xinjiang
Cina: Xinjiang inaugura autostrada Altay-Hemu
Cina: Xinjiang inaugura 6 nuove autostrade panoramiche per stimolare turismo
Cina: Xinjiang piu’ dinamico, attraente in contesto di crescente apertura
Oltre 7.000 treni merci Cina-Europa hanno attraversato il porto di Horgos (Xinjiang) dall’inizio dell’anno! Da Pechino a Berlino, da Shanghai a Varsavia: 90 rotte collegano 18 Paesi, portando in Europa auto, elettronica, acciaio e prodotti quotidiani. - facebook.com Vai su Facebook
Oltre 7.000 treni merci #Cina-#Europa hanno attraversato il porto di Horgos (Xinjiang) dall’inizio dell’anno! Da #Pechino a Berlino, da Shanghai a Varsavia: 90 rotte collegano 18 Paesi, portando in Europa auto, elettronica, acciaio e prodotti quotidiani. - X Vai su X
Cina: Xinjiang avvia costruzione di una nuova superstrada che colleghera’ il nord al sud - La Cina ha avviato ieri la costruzione di una nuova superstrada attraverso i monti Tianshan, nella regione autonoma dello Xinjiang Uygur, nel nord- Da romadailynews.it
Cina: SCIO presenta in conferenza stampa libro bianco su Xinjiang - L'Ufficio informazioni del Consiglio di Stato (SCIO) tiene una conferenza stampa per presentare il libro bianco intitolato "Linee guida del Partito ... romadailynews.it scrive