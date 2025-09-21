Cina | industria del caffe’ a Pu’er nello Yunnan

Membri del personale dimostrano la procedura di lavorazione del caffe' nel villaggio di Nandaohe del distretto di Simao, nella citta' di Pu'er, nella provincia cinese sud-occidentale dello Yunnan, il 20 settembre 2025. La citta' di Pu'er, situata lungo la ferrovia Cina-Laos, ha sfruttato appieno le proprie risorse legate al caffe' e i paesaggi naturali per offrire ai visitatori un'esperienza turistica a tema caffe', promuovendo la rivitalizzazione rurale locale. Membri del personale arrostiscono chicchi di caffe' presso una torrefazione nel villaggio di Nandaohe del distretto di Simao, nella citta' di Pu'er, nella provincia cinese sud-occidentale dello Yunnan, il 20 settembre 2025.

In questa notizia si parla di: cina - industria

