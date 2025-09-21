Questa foto mostra il forum principale del 2025 Pujiang Innovation Forum tenutosi a Shanghai, nella Cina orientale, il 21 settembre 2025. Co-ospitato dal ministero della Scienza e della Tecnologia della Cina e dal governo municipale di Shanghai, il 2025 Pujiang Innovation Forum si svolge qui dal 20 al 22 settembre. Il forum, sul tema “Condividere l’innovazione e plasmare il futuro: costruire una comunita’ scientifica e tecnologica globale aperta e cooperativa”, ha riunito oltre 500 ospiti provenienti da 45 Paesi e regioni. Un membro del personale (secondo a sinistra) parla con un visitatore al 2025 Pujiang Innovation Forum tenutosi a Shanghai, nella Cina orientale, il 21 settembre 2025. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Cina: forum dell’innovazione di Pujiang a Shanghai