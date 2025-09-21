Cina | forum dell’innovazione di Pujiang a Shanghai
Questa foto mostra il forum principale del 2025 Pujiang Innovation Forum tenutosi a Shanghai, nella Cina orientale, il 21 settembre 2025. Co-ospitato dal ministero della Scienza e della Tecnologia della Cina e dal governo municipale di Shanghai, il 2025 Pujiang Innovation Forum si svolge qui dal 20 al 22 settembre. Il forum, sul tema “Condividere l’innovazione e plasmare il futuro: costruire una comunita’ scientifica e tecnologica globale aperta e cooperativa”, ha riunito oltre 500 ospiti provenienti da 45 Paesi e regioni. Un membro del personale (secondo a sinistra) parla con un visitatore al 2025 Pujiang Innovation Forum tenutosi a Shanghai, nella Cina orientale, il 21 settembre 2025. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
In questa notizia si parla di: cina - forum
Cina: previsto forum SCO su economia digitale con focus su cooperazione
Cina: business forum SCO a Pechino
Cina: forum della civilta’ ecologia a Guiyang mette in mostra la trasformazione verde
La decima edizione del Kubuqi International Desert Forum si è aperta martedì a Ordos, nella Mongolia Interna cinese. https://agenzianova.com/notiziario/xinhua/68ce51620c38b9.35865971/6526000/2025-09-18/cina-forum-internazionale-evidenzia-esperienz - X Vai su X
FOCUS CINITALIA Multinazionali in Cina, due Forum per un confronto sullo sviluppo - Il Boao Forum for Asia Annual Conference 2025 si è svolto a Boao, nella provincia di Hainan (nella foto), dal 25 al 28 marzo. milanofinanza.it scrive
Zhongguancun forum 2025, Italia e Cina firmano accordo strategico sull'intelligenza artificiale: coinvolta anche l'azienda Kidea - Durante il Zhongguancun Forum 2025 (ZGC Forum), una delle più importanti piattaforme internazionali per l'innovazione tecnologica, è stato firmato un accordo strategico senza precedenti tra Europa e ... Come scrive ilmattino.it