Cina | avviata indagine dopo controverso spettacolo pirotecnico ad alta quota nello Xizang
La citta’ di Xigaze, nota anche come Shigatse, nella regione autonoma dello Xizang, nel sud-ovest della Cina, ha annunciato oggi la costituzione di un team investigativo per esaminare un recente spettacolo pirotecnico che ha attirato l’attenzione online. Secondo il comunicato, le autorita’ locali attribuiscono grande importanza alla vicenda dopo che un video dello spettacolo pirotecnico “drago ascendente” e’ stato pubblicato online venerdi’. Lo spettacolo si e’ svolto venerdi’ sera nella contea di Gyangze a Xigaze, situata a circa 5.500 metri di altitudine sull’Himalaya, ed e’ stato realizzato in collaborazione tra Arc’teryx, il marchio di sport all’aperto che ha sponsorizzato lo show, e il designer pirotecnico Cai Guo-Qiang, suscitando una serie di controversie online riguardanti la protezione ambientale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
In questa notizia si parla di: cina - avviata
Cina, 'avviata stretta sul contrabbando delle terre rare'
Cina: avviata indagine antidumping su alcuni chip IC analogici dagli USA
Cina-ASEAN: avviata ufficialmente costruzione centro applicativo di IA
Cina, il governo archivia l’indagine Antitrust su #Google: lo scrive il FT. L’indagine, formalmente avviata a febbraio, si concentrava sul dominio del sistema operativo Android del gruppo statunitense e l’impatto sui produttori di smartphone cinesi come Oppo e X - X Vai su X
La guerra dei chip non arresta la propria corsa. La battaglia commerciale avviata dagli Stati Uniti nei confronti della Cina sta prendendo una piega sorprendente. Secondo quanto riportato dal Financial Times, la Cina ha vietato alle proprie aziende (Bytedance - facebook.com Vai su Facebook
Cina, il governo archivia l’indagine su Google, stringe su Nvidia. Nikkei in corsa dopo il taglio della Fed; L’associazione automobilistica cinese avvia un’indagine sull’impatto della politica commerciale USA sui chip; In Cina e Asia – Giappone, il premier Ishiba annuncia le dimissioni.
Cina: avviata indagine dopo controverso spettacolo pirotecnico ad alta quota nello Xizang - La citta' di Xigaze, nota anche come Shigatse, nella regione autonoma dello Xizang, nel sud- Segnala romadailynews.it
Cina: avvia ulteriore indagine su violazioni antitrust di Nvidia - La massima autorita' cinese per la vigilanza sui mercati oggi ha annunciato la decisione di avviare un'ulteriore indagine su Nvidia per violazioni delle ... Riporta romadailynews.it