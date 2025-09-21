Cina | apertura del secondo festival della cultura Chu a Jingzhou

Questa foto scattata il 20 settembre 2025 mostra una scena della cerimonia di apertura del secondo festival della cultura Chu a Jingzhou, nella provincia cinese centrale dello Hubei. Il secondo festival della cultura Chu, che presenta il patrimonio culturale dell’antico Stato di Chu, e’ iniziato qui ieri. Lo Stato di Chu fu fondato durante il periodo pre-Qin (prima del 221 a.C.). Con una storia di oltre 800 anni, lo Stato di Chu ebbe la sua capitale a Jingzhou (nota come Jiangling nell’antichita’) per piu’ di 400 anni. Jingzhou e’ quindi conosciuta come la culla della cultura Chu. Questa foto scattata il 20 settembre 2025 mostra una scena della cerimonia di apertura del secondo festival della cultura Chu a Jingzhou, nella provincia cinese centrale dello Hubei. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: apertura del secondo festival della cultura Chu a Jingzhou

