Cilavegna alcolici a minori | bar chiuso per 5 giorni
Cilavegna (Pavia), 21 settembre 2025 – Bar chiuso per cinque giorni perché il titolare ha servito alcolici a minorenni. I carabinieri della Stazione di Gravellona Lomellina nella serata di venerdì scorso, 19 settembre, hanno dato esecuzione all'ordinanza di sospensione della licenza di esercizio commerciale emessa dalla Questura di Pavia, per la durata di cinque giorni. Nel mirino . Nel mirino è finito il titolare del bar “Bla bla bla bla” (con insegna bar Marcallè ), in piazza Mazzini a Cilavegna. Gli stessi militari avevano chiesto il provvedimento del questore dopo aver "accertato in più occasioni - spiega il comunicato dell'Arma – la somministrazione di bevande alcoliche nei confronti dei minorenni". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
