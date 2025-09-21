Cilavegna alcolici a minori | bar chiuso per 5 giorni

Ilgiorno.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cilavegna (Pavia), 21 settembre 2025 – Bar chiuso per cinque giorni perché il titolare ha servito  alcolici a minorenni. I carabinieri della Stazione di Gravellona Lomellina nella serata di venerdì scorso, 19 settembre, hanno dato esecuzione all'ordinanza di sospensione della licenza di esercizio commerciale emessa dalla Questura di Pavia, per la durata di cinque giorni. Nel mirino . Nel mirino è finito il titolare del bar “Bla bla bla bla” (con insegna bar Marcallè ), in piazza Mazzini a Cilavegna. Gli stessi militari avevano chiesto il provvedimento del questore dopo aver "accertato in più occasioni - spiega il comunicato dell'Arma – la somministrazione di bevande alcoliche nei confronti dei minorenni". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

cilavegna alcolici a minori bar chiuso per 5 giorni

© Ilgiorno.it - Cilavegna, alcolici a minori: bar chiuso per 5 giorni

In questa notizia si parla di: cilavegna - alcolici

Cilavegna, alcolici a minori: bar chiuso per 5 giorni.

cilavegna alcolici minori barCilavegna, alcolici a minori: bar chiuso per 5 giorni - A Vigevano un 29enne è stato fermato alla guida di uno scooter dopo non essersi fermato all'alt: era ubriaco e senza patente. Si legge su ilgiorno.it

cilavegna alcolici minori barAlcol venduto a minori al bar dell'oratorio, prete denunciato - Due minorenni comprano alcol allo stand dell'oratorio e il parroco viene denunciato dopo l'intervento delle forze dell'ordine. ansa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Cilavegna Alcolici Minori Bar