Ciclista trovato morto in una risaia
Probabilmente un malore, ma l'autopsia ne definirà la causa. Tragedia Fra Vigevano e Gravellona: Gabriele Trevisan, 67 anni, è stato trovato morto in una risaia mentre stava pedalando.Di Vespolate, l'uomo si è probabilmente sentito male. Ad accorgersi dell'accaduto alcuni passanti che hanno visto. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Cadavere trovato in una risaia: il giallo del ciclista morto
