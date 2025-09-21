Ciclismo Manenti nel Trofeo Città di Lucca supera l' idolo di casa Cipollini
Lucca, 21 settembre 2025 – L’anno prossimo, il 28 giugno, l’Uc Lucchese 1948 organizzerà il Campionato Italiano Under 23 per cui l’edizione 2025 del Trofeo Città di Lucca-Ricordando Giacomo Puccini era un po’ la prova generale. Sulle mura urbane di Lucca (un rettilineo da favola) dopo una gara bella e combattuta con un circuito da ripetere 4 volte con le salite di Quiesa, Pitoro (qui il gran premio della montagna a punteggio vinto da Matteo Gialli del Team Hopplà), e Carignano, ha prevalso il bergamasco Marco Manenti del Team Hopplà, velocista di fama alla sua ottava vittoria stagionale. Manenti ha fatto felicissimo anche il patron dell’Hopplà Claudio Lastrucci che lo ha seguito in ammiraglia con il direttore sportivo Stefano Roncalli, Leonardo Gigli e Valerio Fusi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: ciclismo - manenti
Ciclismo: Manenti vince la “Coppa Francesco Bologna”
Ermanno Manenti ai Campionati mondiali di ciclismo per trapiantati e dializzati
Ermanno Manenti, che impresa: tre medaglie iridate al Campionato di ciclismo per trapiantati
Il 21enne di Parre e il 22enne di Treviglio rimangono ai vertici della classifica dopo l'annullamento della terza frazione a causa di un incidente stradale. #girodellaregionefriuliveneziagiulia #milesi #manenti #arkéa #teamhopplà #ciclismo #cycling #ciclismoitali - facebook.com Vai su Facebook
Manenti vince il 54° Città di Lucca; Cipollini è secondo - Dopo tanta attesa il 54° Trofeo Città di Lucca, corsa ciclistica organizzata dall'UC Lucchese e riservata alla categoria Elite e Under 23. Secondo noitv.it