Ciclismo Manenti nel Trofeo Città di Lucca supera l' idolo di casa Cipollini

Lucca, 21 settembre 2025 – L’anno prossimo, il 28 giugno, l’Uc Lucchese 1948 organizzerà il Campionato Italiano Under 23 per cui l’edizione 2025 del Trofeo Città di Lucca-Ricordando Giacomo Puccini era un po’ la prova generale. Sulle mura urbane di Lucca (un rettilineo da favola) dopo una gara bella e combattuta con un circuito da ripetere 4 volte con le salite di Quiesa, Pitoro (qui il gran premio della montagna a punteggio vinto da Matteo Gialli del Team Hopplà), e Carignano, ha prevalso il bergamasco Marco Manenti del Team Hopplà, velocista di fama alla sua ottava vittoria stagionale. Manenti ha fatto felicissimo anche il patron dell’Hopplà Claudio Lastrucci che lo ha seguito in ammiraglia con il direttore sportivo Stefano Roncalli, Leonardo Gigli e Valerio Fusi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

