La Svizzera si prende il primo titolo dei Mondiali di ciclismo in Ruanda. Trionfo elvetico nella cronometro femminile, con il netto successo da parte di Marlen Reusser, che ha dominato sui trentuno chilometri, terminando la propria corsa in appena 43 minuti e 9 secondi. L’elvetica ha demolito la concorrenza, infliggendo distacchi pesantissimi su un circuito decisamente complicato, ma che ha messo in risalto le qualità della svizzera, che ha fatto la differenza soprattutto negli ultimi quindici chilometri, in particolare quelli finali in salita sul pavé. Seconda posizione e medaglia d’argento a 51 secondi per l’olandese Anna Van der Breggen, che ritorna sul podio dopo il titolo conquistato nel 2020 proprio davanti a Reusser. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ciclismo, il primo oro è della Svizzera. Marlen Reusser domina la cronometro dei Mondiali