Ciclismo il primo oro è della Svizzera Marlen Reusser domina la cronometro dei Mondiali
La Svizzera si prende il primo titolo dei Mondiali di ciclismo in Ruanda. Trionfo elvetico nella cronometro femminile, con il netto successo da parte di Marlen Reusser, che ha dominato sui trentuno chilometri, terminando la propria corsa in appena 43 minuti e 9 secondi. L’elvetica ha demolito la concorrenza, infliggendo distacchi pesantissimi su un circuito decisamente complicato, ma che ha messo in risalto le qualità della svizzera, che ha fatto la differenza soprattutto negli ultimi quindici chilometri, in particolare quelli finali in salita sul pavé. Seconda posizione e medaglia d’argento a 51 secondi per l’olandese Anna Van der Breggen, che ritorna sul podio dopo il titolo conquistato nel 2020 proprio davanti a Reusser. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: ciclismo - primo
Ciclismo: il valdarnese Albanese al suo primo Tour de France
Ciclismo, Nel memorial penna-baldassini. Velo Club, primo acuto di Lorenzo La Monica Martinelli conquista la medaglia di bronzo
Iniziano i forfait di lusso verso i Mondiali di ciclismo in Rwanda? Il primo dovrebbe essere Wout van Aert
Pallavolo e ciclismo? Cosa hanno in comune? Vieni a scoprirlo al primo “Special Sport Day” di Sesto San Giovanni, una giornata dedicata all’inclusione sociale e motoria! Domenica 28 settembre, l’appuntamento è alle 9 in Piazza Petazzi, ognuno co - facebook.com Vai su Facebook
I convocati per il primo Mondiale di ciclismo in Africa, in Rwanda. Percorso della prova su strada molto duro, tanta salita. Quindi: Pellizzari e Ciccone, punte dell'Italia del c.t. Villa + Masnada, Cattaneo, Sobrero, Bagioli, Fortunato e Frigo. Tutti contro Pogacar, il - X Vai su X
Ciclismo: Mondiali Juniores, Italia oro in inseguimento squadre - L'Italia si conferma sul tetto del mondo per il quarto anno consecutivo nell'inseguimento a squadre maschile ai Mondiali di ciclismo juniores in corso a Apeldoorn, in Olanda: nel secondo giorno di ... Da ansa.it
Ciclismo, poker del quartetto maschile e impresa Pegolo: ancora Italia d’oro ai Mondiali juniores - La squadra azzurra sta raccogliendo risultati importantissimi ai Mondiali juniores su pista ad Apeldoorn, in Olanda. Lo riporta corrieredellosport.it