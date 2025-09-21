Ciak si gira in città Spot di Poti Pictures a firma di Leone Orfeo
E’ in arrivo il nuovo spot di " Te me piaci poco ", la campagna di comunicazione del Comune di Arezzo realizzata con Poti Pictures la prima casa di produzione cinematografica sociale fondata ad Arezzo, che mette davanti alla macchina da presa attori con disabilità intelettive. Si rinnova nel 2025 così la collaborazione tra Poti Pictures e Comune per la campagna di prevenzione contro le truffe agli anziani, che è stata premiata con lo Smartphone d’oro 2024 per la sua efficacia nella comunicazione digitale. Proprio in questi giorni attori e troupe stanno lavorando al sequel della serie di spot realizzati nel 2024 che si annuncia da non perdere. 🔗 Leggi su Lanazione.it
