Ci siamo, si spengono le luci, la magia negli occhi del grande schermo. Capolavori, prime visioni e buone visioni a prezzi modici. Con 3,50 euro – il costo del biglietto – effetti speciali, eroi che lottano contro il male, volti di cartoni animati, i divi che hanno fatto la storia o che la stanno per fare. E’ la settima edizione di Cinema in festa, occasione per vedere i film al cinema a un prezzo speciale. Un’iniziativa proposta al pubblico da Anec e Anica, con il supporto del Mic e in collaborazione con il David di Donatello – Accademia del Cinema Italiano. Il progetto ha visto il suo debutto nel 2022, proseguirà fino al 2026. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ciak, si gira. C’è ’Cinema in festa’. Una buona visione al Notorious