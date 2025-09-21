Ciak alla scuola girano anche i bambini
Importanti novità riguardano Scuola cinema Cesena che nell’inaugurare la nuova sede, ufficializza la nuova denominazione in "Libera Film Academy". Diretta dal fondatore, l’attore e regista Gian Paolo Mai, è ubicata in viale Bovio 100 ed è lì che la cerimonia, alla presenza consigliera regionale Francesca Lucchi, avrà luogo, domani alle 16. Prevista anche la partecipazione di attori e casting director provenienti da Roma, abituali docenti e collaboratori dell’Accademia. " Si è da poco concluso il Summer camp – spiega Gian Paolo Mai -, con Pino Pellegrino direttore del casting del regista Ferzan Özpetek di film e fiction Rai e Mediaset, insieme a Edo Tagliavini docente di regia del Centro Sperimentale di Cinematografia e con la mia presenza, in qualità di regista di Giancarlo Giannini e assistente alla regia di Mario Monicelli, ed ecco che la mia scuola professionale torna a coinvolgere gli allievi con corsi di recitazione, regia, videomaking, sceneggiatura, doppiaggio, dizione, preparazione al set, tecnici del suono". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
