Christopher Nolan presidente della DGA Ron Howard entra nella giunta

nomina di christopher nolan come nuovo presidente della directors guild of america. Recentemente, la Director's Guild of America (DGA) ha annunciato un importante cambiamento nella propria leadership. Durante la Convention Nazionale Biennale, svoltasi sabato, è stato ufficialmente nominato Christopher Nolan come nuovo presidente del sindacato. La scelta rappresenta un momento significativo per l'organizzazione, considerando il prestigio e l'esperienza del regista, vincitore di due premi Oscar. elezione e ruolo di christopher nolan. Nolan, noto per opere come Oppenheimer, ha succeduto a Lesli Linka Glatter.

Christopher Nolan è il nuovo presidente della Directors Guild of America - Il regista di Oppenheimer si è messo alla guida del sindacato mentre si avvicina il prossimo round di trattative per la scadenza dei contratti televisivi e cinematografici. movieplayer.it scrive

Christopher Nolan presidente della Directors Guild of America - Il regista di "Oppenheimer" guiderà il sindacato mentre si profilano nuove trattative contrattuali con i major studios ... Come scrive msn.com