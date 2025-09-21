Christopher Nolan eletto presidente della DGA Ron Howard tra i nuovi dirigenti

La Director’s Guild of America (DGA) ha annunciato che Christopher Nolan è il suo nuovo presidente durante la Convention Nazionale Biennale di sabato. Il regista Oppenheimer, due volte premio Oscar, è stato nominato per succedere a Lesli Linka Glatter, tra una nuova lista di dirigenti e nuovi membri del Consiglio Direttivo Nazionale della DGA, scelti da 167 delegati, che rappresentano i 19.500 membri del sindacato. Sabato sono stati eletti anche Laura Belsey come Vicepresidente Nazionale, Paris Barclay rieletto Segretario-Tesoriere, Todd Holland come Primo Vicepresidente, Ron Howard come Secondo Vicepresidente, Gina Prince-Bythewood come Terzo Vicepresidente, Seith Mann come Quarto Vicepresidente, Millicent Shelton come Quinto Vicepresidente, Lily Olszewski come Sesto Vicepresidente e Joyce Thomas come Vice Segretario-Tesoriere. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

