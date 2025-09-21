Christopher Nolan è il nuovo presidente della Directors Guild of America

Il regista di Oppenheimer si è messo alla guida del sindacato mentre si avvicina il prossimo round di trattative per la scadenza dei contratti televisivi e cinematografici. Mentre è impegnato nella post-produzione dell'atteso The Odyssey, Christopher Nolan ha trovato il tempo di candidarsi alla presidenza della Directors Guild of America, corporazione che riunisce registi cinematografici e televisivi americani. Solitamente il presidente della DGA non è un nome di spicco, ma l'instancabile Nolan ha trovato il tempo non sono di concentrarsi totalmente sulle sue opere, ma anche di servire la comunità a cui appartiene tutelando i diritti dei colleghi attraverso un ruolo di primo piano. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

