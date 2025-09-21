Christopher Nolan è il nuovo Presidente del Directors Guild of America
Christopher Nolan è stato eletto Presidente del Directors Guild of America, il sindacato dei registi cinematografici e televisivi americani. Il filmmaker faceva già parte del consiglio di amministrazione e da anni si batte per i diritti dei lavoratori dello spettacolo. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
In questa notizia si parla di: christopher - nolan
Odissea: il poster italiano del film di Christopher Nolan
Paralleli strani tra le carriere di christopher nolan e denis villeneuve
L’influenza dell’odissea nei film di christopher nolan
Piantando. Gibran Alcocer · Idea 10. ? Le riprese di The Odyssey, il nuovo film di Christopher Nolan, hanno lasciato un “plot twist” sul fondale di Lipari: due scheletri avvistati dai sub. Niente crimini però: erano manichini di scena, dimenticati sul fondo. La - facebook.com Vai su Facebook
Odissea di Christopher #Nolan, Corey Hawkins: 'Un'epica mai vista' - X Vai su X
Christopher Nolan è il nuovo presidente della Directors Guild of America.
Christopher Nolan e il nuovo Presidente del Directors Guild of America - Christopher Nolan è stato eletto Presidente del Directors Guild of America, il sindacato dei registi cinematografici e televisivi americani. Si legge su comingsoon.it
Christopher Nolan è il nuovo presidente della Directors Guild of America - Il regista di Oppenheimer si è messo alla guida del sindacato mentre si avvicina il prossimo round di trattative per la scadenza dei contratti televisivi e cinematografici. Segnala movieplayer.it