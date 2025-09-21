Christopher Nolan è il nuovo Presidente del Directors Guild of America

Christopher Nolan è stato eletto Presidente del Directors Guild of America, il sindacato dei registi cinematografici e televisivi americani. Il filmmaker faceva già parte del consiglio di amministrazione e da anni si batte per i diritti dei lavoratori dello spettacolo. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

christopher nolan il nuovo presidente del directors guild of america

