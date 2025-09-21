Chivu spiega perché ha scelto di alternare i portieri all'Inter | Non vorrei succedesse qualcosa

21 set 2025

Chivu festeggia dopo la ritrovata vittoria dell'Inter in campionato ed esalta Pio Esposito: "Ha caratteristiche importanti per noi, può lasciare che Thuram attacchi la profondità". 🔗 Leggi su Fanpage.it

