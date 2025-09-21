Così l'allenatore nerazzurro nel post partita: "Soffrire ci è servito. Muric era in giornata, altrimenti avremmo segnato più gol". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Chivu: "Serviva la vittoria, ma possiamo fare meglio. Esposito? Grande partita"