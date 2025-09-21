Chivu | Serviva la vittoria ma possiamo fare meglio Esposito? Grande partita

Gazzetta.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Così l'allenatore nerazzurro nel post partita: "Soffrire ci è servito. Muric era in giornata, altrimenti avremmo segnato più gol". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

chivu serviva la vittoria ma possiamo fare meglio esposito grande partita

© Gazzetta.it - Chivu: "Serviva la vittoria, ma possiamo fare meglio. Esposito? Grande partita"

In questa notizia si parla di: chivu - serviva

Sucic Inter, è lui la sorpresa che serviva a Chivu: ha colmato questo vuoto

Milan, Piccari: “All’Inter serviva Allegri, per Chivu ora è complicato”

Chivu a Dazn: «Rammarico per non aver vinto ma prendiamo le cose positive, serviva gestire meglio gli ultimi minuti. Sulla prestazione di Calhanoglu dico questo»

Chivu: Serviva la vittoria, ma possiamo fare meglio. Esposito? Grande partita; Juve-Inter 4-3 folle! Adzic a sorpresa, illumina lo Stadium e stende Chivu: tutte le dichiarazioni; Inter, Chivu: Non si può fare tanto al momento, serve ritrovare energie dopo 9 mesi di battaglie.

chivu serviva vittoria possiamoInter, Chivu: “Potevamo chiuderla prima, ma oggi contava solo vincere” - Le parole di Cristian Chivu al termine della sfida tra Inter e Sassuolo, valida per la quarta giornata di Serie A ... Da gianlucadimarzio.com

chivu serviva vittoria possiamoChivu in conferenza: "Serviva una risposta al lavoro che facciamo in settimana. Dico una sola parola: maturità" - Cristian Chivu si presenta nella sala stampa della Johan Cruijff Arena dopo la vittoria sull'Ajax. fcinternews.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Chivu Serviva Vittoria Possiamo