Chivu rialza la testa dopo la Juventus | Avevamo bisogno di questa vittoria dopo quello che era successo L’analisi del tecnico dell’Inter

Chivu, l’analisi del tecnico dell’Inter dopo il Sassuolo: la squadra doveva vincere e l’ha fatto, ma ci sono ancora ampi margini di miglioramento. Un sospiro di sollievo dopo l’ultimo ko contro la Juve, ma la testa è già rivolta al futuro. Al termine della vittoria per 2-1 contro il Sassuolo, il tecnico dell’ Inter, Cristian Chivu, ha parlato ai microfoni di DAZN, offrendo un’analisi lucida e da perfezionista. L’allenatore ha sottolineato l’importanza dei tre punti, ma non ha nascosto gli aspetti su cui la squadra deve ancora crescere, per poi dedicare parole di grande elogio per alcuni dei volti nuovi del gruppo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

