Chivu rialza la testa dopo la Juventus | Avevamo bisogno di questa vittoria dopo quello che era successo L’analisi del tecnico dell’Inter
Chivu, l’analisi del tecnico dell’Inter dopo il Sassuolo: la squadra doveva vincere e l’ha fatto, ma ci sono ancora ampi margini di miglioramento. Un sospiro di sollievo dopo l’ultimo ko contro la Juve, ma la testa è già rivolta al futuro. Al termine della vittoria per 2-1 contro il Sassuolo, il tecnico dell’ Inter, Cristian Chivu, ha parlato ai microfoni di DAZN, offrendo un’analisi lucida e da perfezionista. L’allenatore ha sottolineato l’importanza dei tre punti, ma non ha nascosto gli aspetti su cui la squadra deve ancora crescere, per poi dedicare parole di grande elogio per alcuni dei volti nuovi del gruppo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Si rialza l'Inter di Chivu dopo le due sconfitte consecutive in campionato. Buono il debutto sul palcoscenico europeo con Marcus Thuram e Yann Sommer che alle polemiche rispondono sul campo: il primo con una doppietta e il secondo blin
Thuram rialza l'Inter! Con Lautaro fuori causa è il francese a fare la differenza in Olanda. Chivu dà fiducia per 90' a De Vrij dietro e la difesa non concede gol. Due parole su Calhanoglu: ai rumors di mercato ha risposto su campo tra Juve e Ajax #ChampionsLe
Chivu spiega perché ha scelto di alternare i portieri all’Inter: “Non vorrei succedesse qualcosa” - Chivu festeggia dopo la ritrovata vittoria dell'Inter in campionato ed esalta Pio Esposito: "Ha caratteristiche importanti per noi, può lasciare ... Come scrive fanpage.it
L’Inter rialza la testa a San Siro: 2-1 al Sassuolo, decidono Dimarco e Carlos Augusto - Dopo le due cocenti sconfitte subite contro l’Udinese e la Juve, l’Inter di Chivu ritrova la gioia dei tre punti in campionato, superando per 2- Si legge su msn.com