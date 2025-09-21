Chivu Inter il tecnico detta la linea | l’analisi del Corriere dello Sport delle parole del tecnico alla vigilia del Sassuolo

Chivu Inter, le parole del tecnico alla vigilia: personalità, motivazione e meritocrazia al centro del progetto nerazzurro. L’analisi del Corriere dello Sport. Alla vigilia del match contro il Sassuolo, in programma a San Siro, Cristian Chivu ha parlato in conferenza stampa fissando i punti cardine per il rilancio dell’ Inter in campionato. Dopo due sconfitte nelle prime tre giornate, nell’analisi del Corriere dello Sport si legge che il tecnico rumeno non ha nascosto la necessità di un cambio di passo, insistendo su due concetti chiave: personalità e motivazione. «Personalità e motivazione sono importantissime, soprattutto per un gruppo come questo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Chivu Inter, il tecnico detta la linea: l’analisi del Corriere dello Sport delle parole del tecnico alla vigilia del Sassuolo

In questa notizia si parla di: chivu - inter

Chi è Openda, l’obiettivo dell’Inter per l’attacco di Chivu: caratteristiche e prezzo

Impallomeni: «All’Inter il 3-5-2 è scaduto! Chivu deve cambiare»

Perinetti spiega: «Chivu è per l’Inter una scelta coraggiosa! Il motivo»

GdS - L'Inter di Chivu e i calci piazzati, da Bastoni a Thuram: è Angelo Palombo il mago delle palle inattive - X Vai su X

CHIVU SCUOTE L'INTER "Io capisco le delusioni, ma non dobbiamo dimenticare che questa squadra ha fatto una stagione della Madonna l'anno scorso, ha attributi e qualità. Questa squadra ha qualità, mi fa stare sereno e tranquillo" Il tecnico nerazzurro - facebook.com Vai su Facebook

Pandev stuzzica Chivu e lui risponde citando Mourinho: “Goran, l’ha detto qualcuno prima di me; Repubblica: “Strigliata Chivu dopo Juve-Inter: ha detto che non è disposto ad accettare…”; Juventus-Inter, cosa ha detto il Derby d’Italia.

Chivu prova a lasciarsi alle spalle la sconfitta contro la Juve: «Ci sono due aspetti fondamentali per me adesso». Le parole del tecnico dell’Inter - Chivu chiede unità e supporto alla sua Inter dopo la sconfitta con la Juve: la mentalità e la motivazione sono la chiave per ripartire Le scorie della dolorosa sconfitta nel derby d’Italia contro la J ... Da juventusnews24.com

Inter, la frase su Chivu lascia senza parole: “Dirò qualcosa che farà storcere la bocca a molti” - Hanno fatto clamore alcune dichiarazioni su Cristian Chivu da parte di un addetto ai lavori. Secondo spaziointer.it