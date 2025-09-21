Chivu Inter Compagnoni elogia la serenità del tecnico dopo la vittoria contro l’Ajax

Chivu Inter, le parole di Maurizio Compagnoni dopo il successo in Champions League e in vista del Sassuolo. La vittoria contro l’Ajax in Champions League ha rappresentato un segnale importante per l’ Inter e per il lavoro di Cristian Chivu, nuovo allenatore dei nerazzurri. Ai microfoni di Sky Sport, Maurizio Compagnoni ha commentato il momento dei milanesi, sottolineando non solo l’aspetto tecnico, ma anche l’approccio mentale della squadra e del tecnico rumeno. Secondo Compagnoni, l’ Inter sta vivendo un periodo positivo sia in campionato sia in Europa, con la possibilità concreta di chiudere le prime quattro giornate di Champions League con 12 punti, ipotecando così il passaggio del turno. 🔗 Leggi su Internews24.com

