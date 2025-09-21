Chivu a Dazn | Questa Inter può fare meglio avevamo bisogno di questa vittoria Sommer o Martinez? Ecco chi è per me la prima scelta

L’allenatore dell’Inter, Cristian Chivu, ha voluto dire la sua sulla vittoria ottenuta in campionato contro il Sassuolo. Intervenuto nel corso del postpartita di Inter Sassuolo, Cristian Chivu ha analizzato così la prova dei suoi ragazzi nel successo per 2 a 1 ottenuto nel match del 4° turno di Serie A. Queste le dichiarazioni del tecnico ai microfoni di Dazn. SUCIC E PIO ESPOSITO LE NOTE POSITIVE? – « Nota positiva è la vittoria, ne avevamo bisogno perché eravamo un po’ in debito sotto questo aspetto. Facendo anche una grande prestazione direi, poi potevamo anche chiuderla prima ma abbiamo trovato un portiere in grande giornata. 🔗 Leggi su Internews24.com

