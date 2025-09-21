Chiuso per una notte il casello di Ortona in entrambe le direzioni | i percorsi alternativi

Sull'autostrada A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, resterà chiuso per un notte il casello di Ortona, in entrambe le direzioni. In particolare, la stazione sarà inaccessibile dalle ore 22 di mercoledì 24 settembre, alle ore 6 di giovedì 25.In alternativa, si consiglia di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

