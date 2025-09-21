Chiude il Bar Perry di via Pignolo | una festa per salutare una grande storia

La chiusura di un’attività, di solito, non è occasione di festa. Spesso è il segno di un progetto interrotto, di un sogno che si spegne. Ma venerdì 19 settembre è successo qualcosa di diverso: il Bar Perry di via Pignolo ha voluto salutare la città con una serata speciale, insieme a clienti storici, amici, affezionati di lunga data. Una festa, sì. Ma soprattutto un tributo a una storia lunga 32 anni. Quando aprì, l’Università non aveva ancora le sedi di Sant’Agostino e Pignolo, e il bar era un punto d’incontro del quartiere, con una forte identità locale. Il vero cambiamento arrivò proprio con l’arrivo degli studenti: il Bar Perry divenne rapidamente uno dei luoghi simbolo della vita universitaria bergamasca, punto di riferimento per giovani e professori. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

