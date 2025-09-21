Chiesa Milan l’ex Juventus può davvero tornare in Serie A! Pronta questa offerta per strapparlo al Liverpool a gennaio! La cifra

Chiesa Milan, assalto all’ala del Liverpool: offerta da 5 milioni, il fattore Allegri e la volontà del giocatore possono fare la differenza. Il  Milan  si muove con decisione sul mercato per regalare a  Massimiliano Allegri  un rinforzo di altissimo livello per il reparto offensivo. Secondo le ultime indiscrezioni, riportate da  Transfer News Live, il club rossonero avrebbe individuato il suo obiettivo principale per la sessione di gennaio: si tratta di  Federico Chiesa, esterno della nazionale italiana attualmente in forza al  Liverpool. La dirigenza starebbe già preparando la strategia per tentare l’assalto e riportare il giocatore in  Serie A. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

