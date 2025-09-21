Chiesa Inter una rivale è pronta a riportarlo in Italia! Resta un nodo da sciogliere

per chiudere l’affare col Liverpool. Il Milan sta pianificando un colpo importante per rinforzare il proprio reparto offensivo. Secondo Transfer News Live, i rossoneri stanno preparando un’offerta da 5 milioni di euro per l’ala italiana Federico Chiesa, attualmente in forza al Liverpool, con l’obiettivo di portarlo a Milanello già nella sessione di gennaio. Il calciatore, ex Juventus, era stato a lungo accostato anche al mercato Inter, che però non ha mai provato a concretizzare l’affare. Il ritorno in Italia e il legame con Allegri. 🔗 Leggi su Internews24.com

