Chiesa Inter una rivale è pronta a riportarlo in Italia! Resta un nodo da sciogliere

per chiudere l’affare col Liverpool. Il Milan sta pianificando un colpo importante per rinforzare il proprio reparto offensivo. Secondo Transfer News Live, i rossoneri stanno preparando un’offerta da 5 milioni di euro per l’ala italiana Federico Chiesa, attualmente in forza al Liverpool, con l’obiettivo di portarlo a Milanello già nella sessione di gennaio. Il calciatore, ex Juventus, era stato a lungo accostato anche al mercato Inter, che però non ha mai provato a concretizzare l’affare. Il ritorno in Italia e il legame con Allegri. 🔗 Leggi su Internews24.com

Chiesa Inter, al capolinea la sua avventura al Liverpool: anche i nerazzurri tra le opzioni per l’ex Juve!

Chiesa verso il ritorno in Serie A: c’è anche la suggestione Inter, ma sono due le piste più calde per l’ex Juventus! In quale big italiana potrebbe trasferirsi

Chiesa Inter, può essere lui il piano B a Lookman? Lo scenario a sorpresa

