Chiellini entrerà nel CdA della Juve? Tutti gli aggiornamenti sul possibile nuovo ruolo del dirigente bianconero. Il Consiglio di Amministrazione della Juventus, in programma venerdì 26 settembre a Torino, si preannuncia come uno degli appuntamenti più importanti della storia recente del club. Oltre alla discussione su un possibile aumento di capitale e la possibile nomina di Damien Comolli come nuovo amministratore delegato, un’altra grande novità è pronta a rivoluzionare l’organigramma societario. Secondo quanto riportato da Calcio & Finanza, l’ex capitano bianconero Giorgio Chiellini è pronto a tornare a casa, ma non in veste di allenatore o di vice-presidente, bensì come membro del CdA. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Chiellini entrerà nel CdA della Juve? Possibile l’ingresso del dirigente mentre quest’altra figura potrebbe salutare: cosa filtra