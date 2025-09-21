Ben trovati a tutti amici appassionati di Wrestling e benvenuti per una domenica in più alla rubrica più longeva, qui sulle nostre pagine, e ormai una delle più longeve dell’intero Wrestling web italiano. Siamo arrivati all’edizione del Chiedilo a Zona Wrestling numero 784 e siamo ormai a soltanto pochi mesi dal traguardo, fantastico, della numero 800. Ma restiamo nel presente e partiamo subito. Da parte di Giovanni “GiovY2JPitz” Pitzalis, buona lettura a tutti. I i 1.Le domande che verranno prese in considerazione saranno quelle giunte entro le 12.00 di ogni Sabato (di Venerdì, nelle settimane in cui andrà in scena un evento in PPV WWE). 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Chiedilo a Zona Wrestling #784