chichizola fa buona guardia di mariano assist e corse

CHICHIZOLA 7 Il primo gol è anche suo con il lunghissimo e telecomandato lancio per Zampano che poi offre a Gliozzi il pallone del vantaggio. Freddissimo quando ipnotizza Mensah e gli nega il gol dell’1 a 1. Per il resto sempre sicuro e sul rigore di Mancuso può fare poco. TONOLI 7,5 Il ragazzo si farà, cantava De Gregori, e giocherà con la maglia numero. 7. Anzi, 77. La verità che il futuro per lui è già un bellissimo presente. Partita perfetta e un gol di importanza vitale. Bravo, non è più una sorpresa. DELLAVALLE 6,5 Chiamato in causa all’ultimo per l’acciaccato Adorni, se la cava abbastanza bene e la sua prima apparizione stagionale è positiva anche se in un ruolo in cui non gioca spesso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

