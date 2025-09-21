Chiara Ferragni e il nuovo Giovanni Tronchetti Provera | l’influencer ha migliorato la vita del fidanzato ecco come

La relazione con Chiara Ferragni avrebbe avuto un impatto decisivo sulla vita di Giovanni Tronchetti Provera: da uomo riservato e ombroso a figura più serena ed estroversa, capace di affrontare anche i riflettori del gossip. Scopriamo i cambiamenti di vita dell’imprenditore! Leggi anche: La famiglia di Giovanni Tronchetti Provera non sopporta Chiara Ferragni, ma la famiglia di lei ama lui: ecco la rivelazione Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera formano ormai una delle coppie più chiacchierate del momento, ma dietro i flash dei paparazzi si cela una trasformazione che riguarda soprattutto lui. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Chiara Ferragni e il “nuovo” Giovanni Tronchetti Provera: l’influencer ha migliorato la vita del fidanzato, ecco come

