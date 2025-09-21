Chi sono i fiorentini benestanti spolpati online.

Truffe informatiche e cybersicurezza sono argomenti all’ordine del giorno,che sembrerebbero per lo più riguardare gli addetti ai lavori che i cittadini, eppure sono proprio questi quelli più colpiti dalle frodi digitali, nelle quali perdono migliaia di euro, a volte molto di più. Colpa di sistemi. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it